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Наводил российские авиабомбы на позиции ВСУ в Донецкой области: СБУ задержала корректировщика

18 июля 2024, 10:56

Наводил российские авиабомбы на позиции ВСУ в Донецкой области: СБУ задержала корректировщика

Задержанный корректировщик ударов российских КАБ на Донетчине. Фото: СБУ Задержанный корректировщик ударов российских КАБ на Донетчине. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского информатора, корректировавшего обстрелы боевых позиций Сил обороны Украины в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина передавал геолокации артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем атакующие на восточном фронте штурмовые группы оккупантов. Также он пытался установить координаты ПВО, прикрывающей сухопутные подразделения украинских войск в районе Константиновки. Полученные сведения корректировщик направлял в специализированную группу российской разведки в мессенджере Телеграмм.

Служба безопасности задержала российского информатора в ходе оперативной комбинации, когда он пересекал блокпост Сил обороны. По данным следствия, фигурантом является 49-летний местный житель, идейный сторонник «русского мира».

Для сбора разведданных он обходил местность и фиксировал локацию потенциальных целей.

Во время обысков у задержанного мужчины обнаружили мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Информатор россиян находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свобоады.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении оккупационным мэрам Донецка и Шахтерска Алексею Кулемзину и Александру Шатову.

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