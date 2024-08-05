Несколько поездов «Укрзализныци» до сих пор отстают от графика

В результате вчерашнего российского обстрела инфраструктуры в Полтавской области ряд поездов «Укрзализныци» продолжают «догонять» график. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 5 августа.
Среди отклоняющихся от графика рейсов:
В то же время рейсы 64/63 Львов – Харьков и 112/111 Львов – Изюм ночью вернулись в расписание.
«Двухгрупповой поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости — возможность ночевки или пересадки на другие рейсы», — отметили в «Укрзализныце».
Ранее сообщалось, что из-за обстрела Полтавской области 4 августа задержки в графиках движения некоторых поездов превышают 10 часов.
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