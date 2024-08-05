Несколько поездов «Укрзализныци» до сих пор отстают от графика

Из-за обстрела Полтавской области 4 августа некоторые поезда до сих пор отстают от графика. Фото: УЗ

В результате вчерашнего российского обстрела инфраструктуры в Полтавской области ряд поездов «Укрзализныци» продолжают «догонять» график. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 5 августа.

Среди отклоняющихся от графика рейсов:

№104/103 Львов – Краматорск (+5:10);

№22/21 Львов – Харьков (+5:10);

№2/1 Ивано-Франковск – Харьков (+2:35);

№202/201 Ворохта – Харьков (+2:35).

В то же время рейсы 64/63 Львов – Харьков и 112/111 Львов – Изюм ночью вернулись в расписание.

«Двухгрупповой поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, поэтому для них была организована развозка автобусами по городу, при необходимости — возможность ночевки или пересадки на другие рейсы», — отметили в «Укрзализныце».

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Полтавской области 4 августа задержки в графиках движения некоторых поездов превышают 10 часов.