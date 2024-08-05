Декілька поїздів «Укрзалізниці» досі відстають від графіка

Через обстріл Полтавської області 4 серпня деякі потяги досі відстають від графіка. Фото: УЗ

Внаслідок вчорашнього російського обстрілу інфраструктури в Полтавській області низка поїздів «Укрзалізниці» продовжує «наздоганяти» графік. Про це повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 5 серпня.

Серед рейсів, що відхиляються від графіка:

№104/103 Львів – Краматорськ (+5:10);

№22/21 Львів – Харків (+5:10);

№2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35);

№202/201 Ворохта – Харків (+2:35).

Водночас рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повернулися до розкладу.

«Двогруповий потяг привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тому для них було організовано розвезення автобусами по місту, за потреби — можливість ночівлі чи пересадки на інші рейси», — зазначили в «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через обстріл Полтавської області 4 серпня затримки у графіках руху деяких поїздів перевищують 10 годин.