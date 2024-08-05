Удар по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области РФ: уничтожен самолет Су-34, еще два – могут быть повреждены

Уничтоженный истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме «Морозовск». Фото: ГУР

Данные космической разведки свидетельствуют о том, что в результате огневого поражения военного аэродрома «Морозовск» в Ростовской области РФ 3 августа уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Полностью уничтожен склад авиационного вооружения – от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли. Также повреждены четыре технических здания и два ангара на авиабазе.

Напомним, что ночью 3 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Морозовск». Там базируются российские истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.

Позже стало известно, что российская власть пыталась скрыть масштабны удара по аэродрому.