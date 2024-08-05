Удар по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ: знищено літак Су-34, ще два – можуть бути пошкоджені

Знищений винищувач-бомбардувальник Су-34 на аеродромі «Морозовськ». Фото: ГУР

Дані космічної розвідки свідчать про те, що внаслідок вогневого ураження військового аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ 3 серпня знищений винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджені уламками – поряд з бортами зафіксовані вирви від вибухів.

Повністю знищений склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації боєприпасів біля аеродрому і навколо нього видно великі площі випаленої землі. Також пошкоджені чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі.

Нагадаємо, що вночі 3 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому «Морозовськ». Там базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувачі Су-35.

Пізніше стало відомо, що російська влада намагалася приховати масштабні удари по ародрому.