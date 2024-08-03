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Российская власть пытается скрыть масштабы пожара на аэродроме в Морозовске

03 августа 2024, 14:58

Российская власть пытается скрыть масштабы пожара на аэродроме в Морозовске

Российская власть пытается скрыть масштабы пожара на аэродроме в Морозовске

Силы обороны Украины поразили системы ПВО, авиационную технику и склады с управляемыми авиационными бомбами на российском военном аэродроме в Морозовске Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источники.

На аэродроме базируются российские Су-34 и Су-35.

Тем временем местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только некие складские помещения.

Спутниковая фиксация NASA FIRMS показала масштабы распространения огня на военном аэродроме.

Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар по России в ночь на 3 августа.

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