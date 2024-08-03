Российская власть пытается скрыть масштабы пожара на аэродроме в Морозовске

Силы обороны Украины поразили системы ПВО, авиационную технику и склады с управляемыми авиационными бомбами на российском военном аэродроме в Морозовске Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источники.



На аэродроме базируются российские Су-34 и Су-35.



Тем временем местные российские власти пытаются скрыть прилет по военному объекту и сообщают, что горят только некие складские помещения.



Спутниковая фиксация NASA FIRMS показала масштабы распространения огня на военном аэродроме.

Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар по России в ночь на 3 августа.