ВСУ ночью атаковали российский аэродром в Морозовске, ударили по складу с авиабомбами

Силы обороны Украины подтвердили, что нанесли удар по России в ночь на 3 августа. В Генштабе ВСУ сообщили, что ударили по аэродрому Морозовск в Ростовской области РФ.



«Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск. Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы», — говорится в сообщении Генштаба.



Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется.



Сообщается также, что Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.