Информацию о поддержке Путина Дональд Трамп назвал «фейком»

Представление о том, что кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп в российско-украинской войне будет играть на стороне Владимира Путина, а Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена, ошибочно. Кто бы ни победил на выборах президента США, Киев может рассчитывать на более решительную поддержку, чем при нынешней администрации. В последнее время Трамп уже действиями и словами поддержал Киев. Об этом пишет издание Politico.
Мнение о том, что возвращение Трампа в Белый дом будет выгодно Москве, основывается на нескольких наблюдениях:
Первым иностранным лидером, которому позвонил по телефону Трамп после объявления о выборе Вэнса и официального выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, стал Зеленский, обращает внимание редактор отдела комментариев Politico, соучредитель издания Politico Europe и эксперт по международным вопросам Мэтью Камински. И добавляет:
«Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре».
По их словам, Трамп называл сообщение о том, что он будет помогать Путину, «фейковыми новостями», и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира.
Ранее сообщалось, что во время разговора президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждалась возможность визита Трампа в Украину, однако о конкретике пока говорить рано.
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