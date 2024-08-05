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Информацию о поддержке Путина Дональд Трамп назвал «фейком»

05 августа 2024, 14:57

Информацию о поддержке Путина Дональд Трамп назвал «фейком»

Дональд Трамп. Фото: AFP Дональд Трамп. Фото: AFP

Представление о том, что кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп в российско-украинской войне будет играть на стороне Владимира Путина, а Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена, ошибочно. Кто бы ни победил на выборах президента США, Киев может рассчитывать на более решительную поддержку, чем при нынешней администрации. В последнее время Трамп уже действиями и словами поддержал Киев. Об этом пишет издание Politico.

Мнение о том, что возвращение Трампа в Белый дом будет выгодно Москве, основывается на нескольких наблюдениях:

  • Трамп заявлял, что прекратит войну в Украине через 24 часа, но как это может быть сделано, никто не знает. Трамп выступил в характерной для него манере, сделав громкое, безосновательное заявление.
  • Сообщалось, что помощники Трампа подготовили план: Киеву говорят, если он не пойдет на уступки, военная помощь прекратится, а Москве — если она не пойдет на уступки, США вооружат Киев до зубов. Но каков может быть результат такого давления, неясно.
  • Республиканцы в Конгрессе полгода не давали принять закон о выделении более $60 млрд на военную помощь Украине; сообщалось, что на них давил Трамп — но он прежде всего хотел связать эту помощь с реформой пограничного контроля в США, которая для него и избирателей важна.
  • Трамп более лоялен к диктаторам: во время первого президентства он встречался с Путиным, Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином и говорил им комплименты — но значительных уступок в итоге не сделал, а в отношении России произошло ужесточение санкций.
  • Кандидатом в вице-президенты Трамп выбрал Джеймса Дэвида Вэнса, который считает, что США нет дела до Украины, но это лишь один аспект представлений Вэнса: он был избран по внутри-, а не по внешнеполитическим причинам.

Первым иностранным лидером, которому позвонил по телефону Трамп после объявления о выборе Вэнса и официального выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, стал Зеленский, обращает внимание редактор отдела комментариев Politico, соучредитель издания Politico Europe и эксперт по международным вопросам Мэтью Камински. И добавляет:

«Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре».

По их словам, Трамп называл сообщение о том, что он будет помогать Путину, «фейковыми новостями», и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира.

Ранее сообщалось, что во время разговора президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждалась возможность визита Трампа в Украину, однако о конкретике пока говорить рано.

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