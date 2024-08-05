Інформацію про підтримку Путіна Дональд Трамп назвав «фейком»

Дональд Трамп. Фото: AFP

Уявлення про те, що кандидат від Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп у російсько-українській війні гратиме на боці Володимира Путіна, а Камала Харріс продовжить політику Джо Байдена, є помилковим. Хто б не переміг на виборах президента США, Київ може розраховувати на більш рішучу підтримку, ніж за нинішньої адміністрації. Останнім часом Трамп уже діями та словами підтримав Київ. Про це пише видання Politico.

Думка про те, що повернення Трампа до Білого дому буде вигідно Москві, ґрунтується на кількох спостереженнях:

Трамп заявляв, що припинить війну в Україні за 24 години, але як це може бути зроблено, ніхто не знає. Трамп виступив у характерній для нього манері, зробивши гучну, безпідставну заяву.

Повідомлялося, що помічники Трампа підготували план: Києву кажуть, якщо він не піде на поступки, військова допомога припиниться, а Москві, якщо вона не піде на поступки, США озброїть Київ до зубів. Але яким може бути результат такого тиску, неясно.

Республіканці у Конгресі півроку не давали ухвалити закон про виділення понад $60 млрд на військову допомогу Україні; повідомлялося, що на них тиснув Трамп — але він перш за все хотів пов'язати цю допомогу з реформою прикордонного контролю в США, яка для нього та виборців є важливою.

Трамп лояльніший до диктаторів: під час першого президентства він зустрічався з Путіним, Кім Чен Ыном, Сі Цзіньпіном і говорив їм компліменти — але значних поступок у результаті не зробив, а щодо Росії сталося посилення санкцій.

Кандидатом у віце-президенти Трамп обрав Джеймса Девіда Венса, який вважає, що США немає справи до України, але це лише один аспект уявлень Венса: його було обрано з внутрішньо-, а не з зовнішньополітичних причин.

Першим іноземним лідером, якому зателефонував Трамп після оголошення про вибір Венса та офіційного висування кандидатом у президенти від Республіканської партії, став Зеленський, звертає увагу редактор відділу коментарів Politico, співзасновник видання Politico Europe та експерт з міжнародних питань Метью Камінскі. І додає:

«Люди, знайомі з подробицями їхньої розмови, стверджують, що все пройшло навіть краще, ніж можна припустити за офіційними теплими відгуками про їхню розмову».

За їхніми словами, Трамп називав повідомлення про те, що він допомагатиме Путіну, «фейковими новинами», і пообіцяв Зеленському домагатися справедливого миру.

Раніше повідомлялося, що під час розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа обговорювалася можливість візиту Трампа до України, проте про конкретику поки що говорити зарано.