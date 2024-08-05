Інформацію про підтримку Путіна Дональд Трамп назвав «фейком»

Уявлення про те, що кандидат від Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп у російсько-українській війні гратиме на боці Володимира Путіна, а Камала Харріс продовжить політику Джо Байдена, є помилковим. Хто б не переміг на виборах президента США, Київ може розраховувати на більш рішучу підтримку, ніж за нинішньої адміністрації. Останнім часом Трамп уже діями та словами підтримав Київ. Про це пише видання Politico.
Думка про те, що повернення Трампа до Білого дому буде вигідно Москві, ґрунтується на кількох спостереженнях:
Першим іноземним лідером, якому зателефонував Трамп після оголошення про вибір Венса та офіційного висування кандидатом у президенти від Республіканської партії, став Зеленський, звертає увагу редактор відділу коментарів Politico, співзасновник видання Politico Europe та експерт з міжнародних питань Метью Камінскі. І додає:
«Люди, знайомі з подробицями їхньої розмови, стверджують, що все пройшло навіть краще, ніж можна припустити за офіційними теплими відгуками про їхню розмову».
За їхніми словами, Трамп називав повідомлення про те, що він допомагатиме Путіну, «фейковими новинами», і пообіцяв Зеленському домагатися справедливого миру.
Раніше повідомлялося, що під час розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа обговорювалася можливість візиту Трампа до України, проте про конкретику поки що говорити зарано.
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