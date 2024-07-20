Зеленский и Трамп договорились о встрече в Украине, но без четких дат — ОП

Во время разговора президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждалась возможность визита Трампа в Украину, однако о конкретике пока говорить рано. Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.



«Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно», — сказал Никифоров.



Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность визита Трампа в Украину, он ответил, что «это действительно обсуждалось — когда это должно произойти и где. Но конкретика еще очень преждевременна — и формат, и время, и место», — сказал Никифоров.



Пресс-секретарь Зеленского также рассказал, что стороны обсудили удар российской армии по Николаеву 19 июля и удар по детской больнице «Охматдит» в Киеве 8 июля. При этом, Зеленский призвал Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются оправдать действия Путина.



«Никаких оправданий тут, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре», — рассказал Никифоров.



Пресс-секретарь добавил, что «Трамп сказал тоже очень интересную вещь: он сказал не верить фейковым новостям, что его победа на выборах может быть выгодна России».



Как сообщалось, Зеленский и Трамп поговорили в ночь на 20 июля. Президент Украины отметил, что договорился с Трампом обсудить на личной встрече, «какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».



Бывший президент США заявлял, что закончит войну к моменту своей инаугурации в январе.



Украина не собирается идти на компромиссы с Россией, отказываясь от каких-либо территорий ради прекращения войны. Об этом ранее заявили в Офисе президента.

