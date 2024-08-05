В РФ по подозрению в хищении денег задержаны чиновник Минобороны и руководитель парка «Патриот»

Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов (слева) и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве. Фото: Baza

Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом, со ссылкой на Следственный комитет РФ, сегодня сообщили российские издания Baza и ASTRA.

Отмечается, что, по версии следствия, они причастны к хищению денег, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра.

«По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в релизе СК.

Напомним, в конце июля в России задержали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Он проходит по делу о коррупции.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.