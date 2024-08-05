У РФ за підозрою в розкраданні грошей затримано чиновника Міноборони та керівника парку «Патріот»

Керівника парку «Патріот» В'ячеслава Ахмедова (ліворуч) та заступника начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони Росії генерал-майора Володимира Шестерова затримали в рамках кримінальної справи про шахрайство. Фото: Baza

Керівника парку «Патріот» В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ генерал-майора Володимира Шестерова затримали в рамках кримінальної справи про шахрайство. Про це, з посиланням на Слідчий комітет РФ, повідомили російські видання Baza і ASTRA.

Зазначається, що за версією слідства вони причетні до розкрадання грошей, виділених на забезпечення діяльності парку та конгресно-виставкового центру.

«За даними слідства, зазначені особи разом із співучасниками причетні до розкрадання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності та функціонування парку «Патріот» та конгресно-виставкового центру. У кримінальній справі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину», — йдеться у релізі СК.

Нагадаємо, наприкінці липня у Росії затримали колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова. Він проходить у справі про корупцію.

Раніше повідомлялося, що у квітні поточного року заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабара.