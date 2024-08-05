ПВО Сухопутных войск Украины в июле сбила три Су-25 и 437 БпЛА различных типов

Подразделения ПВО Сухопутных войск Украины уничтожили более 400 воздушных целей РФ в июле, как в тылу, так и вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в телеграмме написал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Генерал-лейтенант Александр Павлюк.
За последнюю неделю июля ПВО Сухопутных войск уничтожила 217 единиц средств воздушной разведки и нападения противника, а за июль в целом - 446, среди них:
а также 437 БпЛА различных типов:
Ранее, 19 июля, на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
Позже, 23 июля, удалось сбить еще один российский Су-25 в Донецкой области.
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