ПВО Сухопутных войск Украины в июле сбила три Су-25 и 437 БпЛА различных типов

Российский штурмовик Су-25. Фото: открытые источники

Подразделения ПВО Сухопутных войск Украины уничтожили более 400 воздушных целей РФ в июле, как в тылу, так и вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом в телеграмме написал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Генерал-лейтенант Александр Павлюк.

За последнюю неделю июля ПВО Сухопутных войск уничтожила 217 единиц средств воздушной разведки и нападения противника, а за июль в целом - 446, среди них:

Самолеты Су-25 — 3 ед;

Крылатые ракеты Х59/69 — 1 ед;

Крылатые ракеты Х101/555 — 5 ед;

а также 437 БпЛА различных типов:

БпЛА Shahed-131/136 — 84 ед;

БпЛА Орлан-10/30 — 14 ед;

БпЛА Zala — 75 ед;

БпЛА Ланцет — 115 ед;

БпЛА Supercam — 17 ед;

БпЛА Привет-82 — 109 ед;

БпЛА Молния и н/т — 23 ед;

Ранее, 19 июля, на Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.



Позже, 23 июля, удалось сбить еще один российский Су-25 в Донецкой области.