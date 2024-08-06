ППО України збила вночі 4 ракети та 15 «Шахедів»

Вночі ППО України збила 4 ракети та 15 «Шахедів». Фото: телеграм / ПС ЗСУ

У ніч на 6 серпня 2024 року Росія вдарила 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київській області, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 16-ма ударними БПЛА Shahed. Про це йдеться у звіті командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Внаслідок протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях», — заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук.



Нагадаємо, ППО Сухопутних військ України в липні збило три Су-25 та 437 БпЛА різних типів.