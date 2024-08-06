За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть жертва и пострадавшие

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 5 августа, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, здания, также пострадали гражданские. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.



По словам Филашкина, под удар армии РФ попали три района региона:

Покровский район. На Курахово россияне сбросили управляемую авиабомбу — повреждены 10 домов и предприятие. Под авиаудар попало Цукурино Селидовской громады - без пострадавших. В Николаевке Новогродовской громады ранены 2 человека. Уже утром враг обстрелял Новоэкономичное Гродовской громады — ранены 6 человек.



Краматорский район. В Лимане повреждены 5 магазинов, аптека и 4 админздания, в Заречном поврежден дом. В Иванополье Константиновской громады повреждены админздание, промышленное здание и гараж.

Бахмутский район. В Торецке погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 нежилых помещения. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.



Кроме того, Филашкин уточнил, что с линии фронта эвакуированы 610 человек, среди них — 64 ребенка.



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