За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є жертва та постраждалі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 5 серпня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, будівлі, також постраждали цивільні. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.



За словами Філашкіна, під удар армії РФ потрапили три райони регіону:

Покровський район. На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу — пошкоджено 10 будинків і підприємство. Під авіаудар потрапило Цукурине Селидівської громади — без постраждалих. У Миколаївці Новогродівської громади поранено 2 людини. Вже зранку ворог обстріляв Новоекономічне Гродівської громади — поранено 6 людей.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 крамниць, аптеку і 4 адмінбудівлі, у Зарічному пошкоджено будинок. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю, промислову будівлю і гараж.

Бахмутський район. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Крім того, Філашкін уточнив, що з лінії фронту евакуйовано 610 осіб, серед них — 64 дитини.



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