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Появились фото последствий удара по складу вооружения на аэродроме «Морозовск» в Ростовской области

06 августа 2024, 11:27

Появились фото последствий удара по складу вооружения на аэродроме «Морозовск» в Ростовской области

Фото последствий удара по складу оружия в Морозовске. Фото: Досье шпиона Фото последствий удара по складу оружия в Морозовске. Фото: Досье шпиона

В соцсети телеграм появились фото последствий удара по складу авиационного вооружения на аэродроме «Морозовск» в Ростовской области.

Кадры опубликовал телеграм-канал «Досье шпиона».

На фото уничтоженные ФАБ-500М62, ФАБ-250, РВВ Р-27, Р-73, РБК-500, ФАБ-500Т, ОФАБ-100-120, КАБ-1500ЛГ-Ф (К022) и так далее, отмечает канал «Полковник ГШ».

Силы обороны Украины нанесли удар по аэродром в ночь на 3 августа. Помимо склада, уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.

Напомним, в результате удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области в ночь на 3 августа уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.

Ранее сообщалось, что был полностью уничтожен склад авиационного вооружения – от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Также повреждены четыре технических здания и два ангара на авиабазе.

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