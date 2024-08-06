Появились фото последствий удара по складу вооружения на аэродроме «Морозовск» в Ростовской области

Фото последствий удара по складу оружия в Морозовске. Фото: Досье шпиона

В соцсети телеграм появились фото последствий удара по складу авиационного вооружения на аэродроме «Морозовск» в Ростовской области.



Кадры опубликовал телеграм-канал «Досье шпиона».



На фото уничтоженные ФАБ-500М62, ФАБ-250, РВВ Р-27, Р-73, РБК-500, ФАБ-500Т, ОФАБ-100-120, КАБ-1500ЛГ-Ф (К022) и так далее, отмечает канал «Полковник ГШ».



Силы обороны Украины нанесли удар по аэродром в ночь на 3 августа. Помимо склада, уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.



Напомним, в результате удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области в ночь на 3 августа уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.



Ранее сообщалось, что был полностью уничтожен склад авиационного вооружения – от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.



Также повреждены четыре технических здания и два ангара на авиабазе.