З'явилися фото наслідків удару по складу озброєння на аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області

Фото наслідків удару по складу зброї у Морозовську. Фото: Досьє шпигуна

У соцмережі телеграм з'явилися фото наслідків удару по складу авіаційного озброєння на аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області.



Кадри опублікував телеграм-канал «Досьє шпигуна».



На фото знищені ФАБ-500М62, ФАБ-250, РВВ Р-27, Р-73, РБК-500, ФАБ-500Т, ОФАБ-100-120, КАБ-1500ЛГ-Ф (К022) тощо, зазначає канал «Полковник ГШ».



Сили оборони України завдали удару по аеродрому в ніч проти 3 серпня. Крім складу, знищено літак Су-34 ще два, ймовірно, пошкоджені.



Нагадаємо, внаслідок удару по летовищу «Морозовськ» у Ростовській області в ніч проти 3 серпня знищено літак Су-34, ще два, ймовірно, пошкоджені.



Раніше повідомлялося, що повністю знищено склад авіаційного озброєння – від вторинної детонації боєприпасів на території аеродрому і навколо нього видно великі площі випаленої землі.



Також пошкоджено чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі.