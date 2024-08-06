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Завершен ремонт водопровода: Филашкин рассказал, когда на севере Донетчины будет восстановлено водоснабжение

06 августа 2024, 13:15

Завершен ремонт водопровода: Филашкин рассказал, когда на севере Донетчины будет восстановлено водоснабжение

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что с сегодняшнего дня, 6 августа, завершен ремонт Второго Донецкого водопровода. В скором времени водоснабжение будет полностью восстановлено. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня (6 августа) специалисты уже начали заполнять его водой. В течение трех дней на севере Донетчины водоснабжение будет восстановлено в полном объеме», — отметил он.

Ранее мы писали, что 5 августа с 7:00 временно прекращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

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