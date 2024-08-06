Завершено ремонт водопроводу: Філашкін розповів, коли на півночі Донеччини буде відновлено водопостачання

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що від сьогодні, 6 серпня, завершено ремонт Другого Донецького водопроводу. Незабаром водопостачання буде повністю відновлено. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.



«Сьогодні (6 серпня) спеціалісти вже почали заповнювати його водою. Протягом трьох днів на півночі Донеччини водопостачання буде відновлено у повному обсязі», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 5 серпня з 7:00 тимчасово припинено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.