В оккупированном Донецке стало сложно пользоваться YouTube из-за действий России. Что известно

В оккупированном Донецке наблюдаются проблемы с доступом к видеохостингу YouTube из-за замедления его работы властями России. Об этом стало известно из сообщений жителей города.

Как рассказали «Новостям Донбасса» несколько местных жителей, YouTube на смартфоне или компьютере у них работает только с включенным VPN.

По данным проукраинского движения «Жовта стрічка», на смарт-телевизорах просмотр видео в YouTube теперь вообще невозможен.

В России пользователи сети заметили замедление YouTube еще 11 июля. Компания «Ростелеком» в свою очередь предупредила о «технических проблемах» в работе кэширующих серверов Google в РФ. Их в России не обновляли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это может вызвать снижение качества работы видеосервиса YouTube.

Вместе с тем независимые СМИ писали, что причиной медленной работы YouTube стали не серверы, а действия российских властей.

Напомним, что на оккупированной территории Луганской области отсутствует любое железнодорожное сообщение с Россией.