В «ЛНР» отсутствует любое железнодорожное сообщение с Россией — Лысогор

Из Российской Федерации не готовы курсировать поезда даже в города Луганской области, оккупированные в 2014 году. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Артем Лысогор.



«Оккупационная власть ссылается на отсутствие разрешений от ФСБ, хотя ее соседи из «ДНР», где более опасно, могут похвастаться более хорошими новостями», — отметил он.



По данным Лысогора, захватчики якобы сообщили, что технически все готово, однако в течение еще шести месяцев на оккупированной территории собираются отремонтировать около полутора десятков километров пути.



Ранее мы писали, что в оккупированных Рубежном и Северодонецке за определенную сумму денег местные жители получают доступ к официально запрещенной россиянами в прифронтовых городах мобильной связи, но в захваченном Лисичанске контроль более строгий.