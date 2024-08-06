В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо

В окупованому Донецьку спостерігаються проблеми з доступом до відеохостингу YouTube через уповільнення його роботи владою Росії. Про це стало відомо із повідомлень мешканців міста.

Як розповіли «Новинам Донбасу» кілька місцевих жителів, YouTube на смартфоні чи комп'ютері у них працює лише з увімкненим VPN.

За даними проукраїнського руху «Жовта стрічка», на смарттелевізорах перегляд відео на YouTube тепер взагалі неможливий.

У Росії користувачі мережі помітили уповільнення YouTube ще 11 липня. Компанія «Ростелеком» своєю чергою попередила про «технічні проблеми» в роботі кешуючих серверів Google у РФ. Їх у Росії не оновлювали з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це може спричинити зниження якості роботи відеосервісу YouTube.

Водночас незалежні ЗМІ писали, що причиною повільної роботи YouTube стали не сервери, а дії російської влади.

Нагадаємо, що на окупованій території Луганської області відсутнє будь-яке залізничне сполучення з Росією.