Из Донетчины в Ровенскую область эвакуировались более 100 жителей, среди них — дети и люди с инвалидностью

В Донецкой области прошла эвакуация. Фото: Вадим Филашкин

Из Донецкой области удалось эвакуировать 114 жителей в Ровенскую область, среди них — 21 ребенок и 10 человек с инвалидностью. Это жители Гродовской, Новогродовской, Торецкой, Покровской, Селидовской и Мирноградской громад. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По словам главы региона, все жители во время эвакуации получили бесплатное питание, были обеспечены водой, психологической поддержкой, дети и подростки получили тревел-наборы и рюкзаки.

Кроме того, все эвакуированные получают следующие социальные гарантии, в частности, ежемесячную выплату помощи на проживание некоторым категориям ВПЛ, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощи.

Следующий эвакуационный рейс в Ровенскую область запланирован на 14 августа.



Ранее мы писали, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Донецкой области.