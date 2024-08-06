З Донеччини до Рівненщини евакуювалися понад 100 жителів, серед них — діти та люди з інвалідністю

На Донеччині пройшла евакуація. Фото: Вадим Філашкін

З Донецької області вдалося евакуювати 114 мешканців на Рівненщину, серед них — 21 дитина та 10 осіб з інвалідністю. Це мешканці Гродівської, Новогродівської, Торецької, Покровської, Селидівської та Мирноградської громад. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За словами голови регіону, всі жителі під час евакуації отримали безкоштовне харчування, були забезпечені водою, психологічною підтримкою, діти та підлітки отримали тревел-набори та рюкзаки.

Крім того, всі евакуйовані отримують такі соціальні гарантії, зокрема, щомісячну виплату допомоги на проживання деяким категоріям ВПО, гуманітарну, психологічну та медичну допомоги.

Наступний евакуаційний рейс до Рівненської області заплановано на 14 серпня.



Раніше ми писали, що уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію дітей з їхніми сім'ями з низки населених пунктів Донецької області.