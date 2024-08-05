В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми — в списке появились новые поселки и города

Правительство приняло решение об обязательной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Речь идет о селах Мариновка, Михайловка, Лысовка и городах Новогродовка Новогродовской территориальной громады, селах Проминь, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка, Новоэкономическое, селах Константинопольское и Островское.



«По рекомендации командующего оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Андрея Гнатова приняли решение о принудительной эвакуации детей из Селидово», — отметил Филашкин.



Кроме этого принудительно будут эвакуировать детей из населенных пунктов, приближенных к линии разграничения на 10 километров.