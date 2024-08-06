«Надо только идти на кладбище и прыгать в могилу»: в Мариуполе оккупанты оставляют людей без жилья

Уже два года ждут обещанного оккупантами компенсационного жилья люди из девятиэтажных домов по улице Полтавской, 3, 5 и 7 в захваченном Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Их дома в марте 2022 года обстреляли россияне, а после оккупации – демонтировали. Теперь здесь начали возводить многоэтажку, но людям заявили, что она не для них.
В ответ жители этих домов записали обращение в надежде на огласку.
По словам одной из жительниц, с российскими выплатами выжить невозможно.
«Два года мы уже бомжуем. С вашими выплатами выжить невозможно. Надо только идти на кладбище и самой прыгать в могилу», – заявила она.
Как отметила еще одна жительница, оккупанты просто издеваются над ними.
«Мы хотим жить в нашем доме. Квартиры приватизированы. А теперь нас оставляют без жилья. Почему на нас не обращают внимания? Над нами издеваются», – сказала женщина.
Напомним, что в Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом, а оккупационная власть игнорирует его жителей.
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