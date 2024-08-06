«Надо только идти на кладбище и прыгать в могилу»: в Мариуполе оккупанты оставляют людей без жилья

Люди, которых оккупанты оставили без жилья в Мариуполе. Фото: кадр из видео

Уже два года ждут обещанного оккупантами компенсационного жилья люди из девятиэтажных домов по улице Полтавской, 3, 5 и 7 в захваченном Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Их дома в марте 2022 года обстреляли россияне, а после оккупации – демонтировали. Теперь здесь начали возводить многоэтажку, но людям заявили, что она не для них.

В ответ жители этих домов записали обращение в надежде на огласку.

По словам одной из жительниц, с российскими выплатами выжить невозможно.

«Два года мы уже бомжуем. С вашими выплатами выжить невозможно. Надо только идти на кладбище и самой прыгать в могилу», – заявила она.

Как отметила еще одна жительница, оккупанты просто издеваются над ними.

«Мы хотим жить в нашем доме. Квартиры приватизированы. А теперь нас оставляют без жилья. Почему на нас не обращают внимания? Над нами издеваются», – сказала женщина.

Напомним, что в Мариуполе строители забросили разрушенный обстрелами дом, а оккупационная власть игнорирует его жителей.