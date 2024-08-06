Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла

06 серпня 2024, 22:00

«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла

Люди, яких окупанти залишили без житла у Маріуполі. Фото: кадр із відео Люди, яких окупанти залишили без житла у Маріуполі. Фото: кадр із відео

Вже два роки чекають на обіцяне окупантами компенсаційне житло люди з дев'ятиповерхових будинків по вулиці Полтавській, 3, 5 і 7 у захопленому Маріуполі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Їхні будинки у березні 2022 року обстріляли росіяни, а після окупації – демонтували. Тепер тут почали зводити багатоповерхівку, але людям заявили, що вона не для них.

У відповідь мешканці цих будинків записали звернення з надією на розголос.

За словами однієї із мешканок, з російськими виплатами вижити неможливо.

«Два роки ми вже бомжуємо. З вашими виплатами вижити неможливо. Треба тільки йти на цвинтар і самій стрибати в могилу», – заявила вона.

Як зазначила ще одна мешканка, окупанти просто знущаються з них.

«Ми хочемо жити у нашому домі. Квартири приватизовані. А тепер нас лишають житла. Чому на нас не звертають уваги? З нас знущаються», – сказала жінка.

Нагадаємо, що у Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок, а окупаційна влада ігнорує його мешканців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Інше
окупація Житло

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
23:00
Головне за день: Сили оборони відходять на Донеччині. У Святогірську на 80% знищено ліс
20:05
«ДНР»: У Горлівці на зупинці під обстрілом загинула жінка
17:30
Мати російського військовослужбовця стверджує, що її сина насильно утримують у комендатурі у «ЛНР»
17:11
На окупованій Луганщині загарбники не можуть загасити пожежі — Власенко
14:26
Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт
13:59
У захопленому Донецьку через скидання боєприпасу з дрону постраждала жінка
13:36
У «ЛНР» немає будь-якого залізничного сполучення з Росією — Лисогор
13:14
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:58
В окупованому Мелітополі загарбники влаштовують рейди по будинках для пошуку «безгоспного майна» — ЦНС
08:17
В окупованій Макіївці підпільники влаштували диверсію
07:38
Сили оборони відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: У Луганську – прильоти біля авіаційного училища. Медалі України на Олімпіаді
18:11
В окупованій Макіївці сталася пожежа після атаки
17:10
ЗСУ ракетами атакували військові цілі в окупованому Луганську
12:58
Маріуполь: на території нової військової бази окупантів виникла пожежа
08:10
Армія РФ просунулась у Часовому Яру Донецької області — DeepState
23:32
Головне за день: ЗСУ затопили підводний човен «Ростов-на-Дону». Чергове вбивство полоненого українця
23:48
Головне за день: Ракетний удар по Севастополю. Обстріли вздовж лінії фронту
усі новини
23:00
Окупанти підняли російський прапор у Нью-Йорку під Торецьком: ЗСУ можуть втратити селище – DeepState
22:37
Армія РФ обстріляла Торецьк, Українськ та Маркове в Донецькій області: поранені три жінки
22:00
«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
20:30
Бої в Курській області: Росія відправила резерви, у окупантів є втрати в техніці та авіації
18:56
Сили оборони України контролюють ситуацію на трасі «Покровськ-Костянтинівка»: росіяни хочуть її перерізати
18:20
З Донеччини до Рівненщини евакуювалися понад 100 жителів, серед них — діти та люди з інвалідністю
18:02
В «Укренерго» розповіли, чи вимикатимуть світло 7 серпня
17:43
Ракет власного виробництва буде більше: Зеленський провів Ставку
17:18
В окупованому Донецьку стало важко користуватися YouTube через дії Росії. Що відомо
17:11
Оператори ССО знищили 5 російських окупантів на Торецькому напрямку
16:30
ЗСУ відбили штурм українських позицій на Соледарському напрямку: знищені танки росіян
16:27
Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на Торецькому, Покровському та Харківському напрямках
15:59
Жителям прифронтових регіонів видаватимуть газ у балонах як гумдопомогу: кого стосується
15:24
Примусова евакуація на Донеччині: з Мирнограду мають вивести понад 2 тисячі дітей
14:59
У Курській області РФ дрон атакував автомобіль, є постраждалі
13:55
Прикордонники збили російський БПЛА «Ланцет» у районі Серебрянського лісу
13:15
Завершено ремонт водопроводу: Філашкін розповів, коли на півночі Донеччини буде відновлено водопостачання
12:59
Окупанти вранці вдарили по Покровському району: шість постраждалих
12:45
Сили оборони проводять операцію в Курській області РФ, тривають бої
11:59
На Донеччині 139 населених пунктів залишаються без світла — Міненерго
усі новини
ВІДЕО
Люди, яких окупанти залишили без житла у Маріуполі. Фото: кадр із відео «Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла
06 серпня, 22:00
Збитий під час боїв у Курській області російський гелікоптер Ка-52. Фото: соцмережі Бої в Курській області: Росія відправила резерви, у окупантів є втрати в техніці та авіації
06 серпня, 20:30
Військові ліквідували солдатів армії РФ. Фото: скриншот з відео Оператори ССО знищили 5 російських окупантів на Торецькому напрямку
06 серпня, 17:11
Знищений російський танк на Соледарському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм українських позицій на Соледарському напрямку: знищені танки росіян
06 серпня, 16:30
Зачистка від окупантів будинків та вулиць у селищі Північне під Торецьком. Фото: кадр із відео Українські бійці зачистили від окупантів вулиці та будинки у Північному під Торецьком: кадри операції
05 серпня, 14:00
Дрон ЗСУ вразив склад боєприпасів РФ на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Український дрон поцілив по складу БК росіян на Куп'янському напрямку
05 серпня, 12:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір