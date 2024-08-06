«Треба тільки йти на цвинтар і стрибати в могилу»: у Маріуполі окупанти залишають людей без житла

Люди, яких окупанти залишили без житла у Маріуполі. Фото: кадр із відео

Вже два роки чекають на обіцяне окупантами компенсаційне житло люди з дев'ятиповерхових будинків по вулиці Полтавській, 3, 5 і 7 у захопленому Маріуполі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Їхні будинки у березні 2022 року обстріляли росіяни, а після окупації – демонтували. Тепер тут почали зводити багатоповерхівку, але людям заявили, що вона не для них.

У відповідь мешканці цих будинків записали звернення з надією на розголос.

За словами однієї із мешканок, з російськими виплатами вижити неможливо.

«Два роки ми вже бомжуємо. З вашими виплатами вижити неможливо. Треба тільки йти на цвинтар і самій стрибати в могилу», – заявила вона.

Як зазначила ще одна мешканка, окупанти просто знущаються з них.

«Ми хочемо жити у нашому домі. Квартири приватизовані. А тепер нас лишають житла. Чому на нас не звертають уваги? З нас знущаються», – сказала жінка.

Нагадаємо, що у Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок, а окупаційна влада ігнорує його мешканців.