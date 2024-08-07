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Удар по аэродрому РФ «Морозовск»: появилось видео уничтоженного Су-34

07 августа 2024, 09:59

Удар по аэродрому РФ «Морозовск»: появилось видео уничтоженного Су-34

Поврежденный Су-34 в Ростовской области. Фото: соцсети Поврежденный Су-34 в Ростовской области. Фото: соцсети

В сети появились видео последствий атаки дронов на военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ, который произошел в ночь на 3 августа. В частности, виден уничтоженный самолет Су-34.

Кроме того, были опубликованы фото уничтоженного склада авиационного вооружения на аэродроме «Морозовск».

Ранее российские Z-каналы утверждали, что ни один самолет на аэродроме «Морозовск» не поврежден.

Напомним, в результате удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области в ночь на 3 августа уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.

Также ранее сообщалось, что был полностью уничтожен склад авиационного вооружения — от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

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