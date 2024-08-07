Удар по аэродрому РФ «Морозовск»: появилось видео уничтоженного Су-34

Поврежденный Су-34 в Ростовской области. Фото: соцсети

В сети появились видео последствий атаки дронов на военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области РФ, который произошел в ночь на 3 августа. В частности, виден уничтоженный самолет Су-34.



Кроме того, были опубликованы фото уничтоженного склада авиационного вооружения на аэродроме «Морозовск».



Ранее российские Z-каналы утверждали, что ни один самолет на аэродроме «Морозовск» не поврежден.



Напомним, в результате удара по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области в ночь на 3 августа уничтожен самолет Су-34, еще два, вероятно, повреждены.



Также ранее сообщалось, что был полностью уничтожен склад авиационного вооружения — от вторичной детонации боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.