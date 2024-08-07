Удар по аеродрому РФ «Морозовськ»: з'явилося відео знищеного Су-34

Пошкоджений Су-34 у Ростовській області. Фото: соцмережі

У мережі з'явилися відео наслідків атаки дронів на військовий аеродром «Морозовськ» у Ростовській області РФ, що стався у ніч проти 3 серпня. Зокрема, видно знищений літак Су-34.



Крім того, було опубліковано фото знищеного складу авіаційного озброєння на аеродромі «Морозовськ».



Раніше російські Z-канали стверджували, що жодного літака на аеродромі «Морозовськ» не пошкоджено.



Нагадаємо, внаслідок удару по летовищу «Морозовськ» у Ростовській області в ніч проти 3 серпня знищено літак Су-34, ще два, ймовірно, пошкоджені.



Також раніше повідомлялося, що повністю знищено склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації боєприпасів на території аеродрому і навколо нього видно великі площі випаленої землі.