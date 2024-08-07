Из 28 населенных пунктов Донетчины эвакуируют детей: сколько уже выехали

Продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области. Выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты — шлемов и бронежилетов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



«К эвакуации из Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных громад привлечены 20 эвакуационных групп полиции и ГСЧС. Среди них: «Белые ангелы», парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, эвакуационные группы «Феникс», патрульные и представители военных администраций», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что эвакуация происходит исключительно с согласия родителей или других законных представителей и в сопровождении хотя бы одного из родителей.



За 6 августа из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком. В общей сложности подлежат эвакуации 2462 семьи с 3903 детьми.



Ранее мы писали, что из Мирнограда должны вывезти более 2 тысяч детей.