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Принудительная эвакуация на Донетчине: из Мирнограда должны вывести более 2 тысяч детей

06 августа 2024, 15:24

Принудительная эвакуация на Донетчине: из Мирнограда должны вывести более 2 тысяч детей

И.о. начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк рассказал, что из Мирнограда Донецкой области проведут эвакуацию семей с детьми. Из города должны вывезти более 2 тысяч детей. Об этом передает Суспільне Донбас.

По его словам, должны эвакуировать около 2400 детей. Сейчас администрация уведомляет всех родителей о принудительной эвакуации.

«Сейчас мы уточняем списки детей, потому что есть родители, которые предоставили некорректную информацию. Делаем прозвон всех родителей, у кого есть дети, также будем делать подомовой обход. Есть категории родителей, которые готовы выехать, но им нужна помощь, есть родители, которые готовы выезжать своим транспортом, есть те, которые еще не решили, но они не против, и те, которые не хотят выезжать — с ними надо отдельно работать, чтобы приняли такое решение (эвакуацию - ред.). Насильно мы не можем забрать и вывезти. Только уговаривать», — отметил он.

Ранее мы писали, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов Донецкой области.

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