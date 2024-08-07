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З 28 населених пунктів Донеччини евакуюють дітей: скільки вже виїхали

07 серпня 2024, 15:59

З 28 населених пунктів Донеччини евакуюють дітей: скільки вже виїхали

Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донецької області. Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту — шоломів та бронежилетів. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

«До евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучено 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС. Серед них: «Білі ангели», парамедики поліції спільно із працівниками ДСНС, евакуаційні групи «Фенікс», патрульні та представники військових адміністрацій», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що евакуація відбувається виключно за згодою батьків чи інших законних представників та у супроводі хоча б одного з батьків.

За 6 серпня з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми.

Раніше ми писали, що з Мирнограду маємо вивезти понад 2 тисячі дітей.

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