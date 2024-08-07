Налоговая из Мирнограда переехала в Доброполье. Что нужно знать жителям

Центр обслуживания плательщиков Мирноградской Государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, который находился в городе Мирноград на улице Центральной, 19, принимает людей по новому адресу. Об этом сообщили в Мирноградской городской военной администрации.

Теперь жителей принимают в городе Доброполье по адресу: переулок Европейский, 4.

Телефон для справок: 095-047-97-31.

Напомним, что в Мирнограде ситуация ухудшается, но при этом в городе отремонтировали дороги. Как утверждают в городской военной администрации, ремонт сделали для того, чтобы жители смогли безопасно эвакуироваться.