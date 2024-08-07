В Мирнограде ситуация ухудшается, но провели ремонт дороги: в администрации объяснили

В Мирнограде Донецкой области провели ямочный ремонт дорог. Это было сделано для того, чтобы жители смогли безопасно эвакуироваться. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк в интервью местному телеканалу «Орбита».



«Это резервная дорога на микрорайон так называемой группы микрорайонов, которую называют «Доманской», потому что, если будут обстрелы по территории микрорайона, будет опасно выезжать или заезжать по улице Пугачева. Поэтому сделали резервную дорогу, которая с тыльной стороны микрорайона», — уточнил он.



По словам Третьяка, эта дорога служит для эвакуации людей, а также для машин технического обслуживания.



Кроме того, жить и работать в городе становится опасно, в Мирнограде закрываются магазины, а люди ищут возможности выехать. По состоянию на утро 6 августа в городе находились 2257 детей, а четыре дня назад — их было на 152 больше.





Ранее мы писали, что одна из задач российских войск — перерезать трассу «Покровск-Константиновка» или взять ее под огневой контроль.