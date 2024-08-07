Податкова із Мирнограду переїхала в Добропілля. Що потрібно знати мешканцям

Центр обслуговування платників Мирноградської Державної податкової інспекції Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області, який знаходився у місті Мирноград на вулиці Центральній, 19, приймає людей за новою адресою. Про це повідомили у Мирноградській міській військовій адміністрації.

Наразі мешканців приймають у місті Добропілля за адресою: провулок Європейський, 4.

Телефон для довідок: 095-047-97-31.

Нагадаємо, що у Мирнограді ситуація погіршується, але при цьому у місті відремонтували дороги. Як стверджують у міській військовій адміністрації, ремонт зробили для того, щоб мешканці змогли безпечно евакуюватись.