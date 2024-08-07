В Покровске временно закрыли рынок и торговый центр. Что известно

С 6 августа не работают рынок «Центральный» и торговый центр «Бульвар» в городе Покровск Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.

По словам нескольких собеседников, среди которых и работники рынка, «Центральный» закрыли до конца недели из-за «большой вероятности опасности». И на данный момент точно неизвестно, возобновит ли работу рынок на следующей неделе.

В Телеграм-канале торгового центра «Бульвар» сообщили, что «"Бульвар" изменится, но мы будем работать». «Новости Донбасса» связались с представительницей ТЦ, но она не смогла ответить, когда именно «Бульвар» возобновит работу, пообещав, что переадресует вопрос руководству.

Также «Новости Донбасса» обратились за комментарием в городскую военную администрацию Покровска, но там отказались дать ответ оперативно. «НД» напишут запрос в администрацию.

В целом, по словам собеседников из Покровска, в последние недели в городе наблюдается напряженная обстановка из-за продвижения российских войск на этом направлении. Многие люди выезжают из города в более безопасные регионы. Сейчас от линии фронта до окраин Покровска около 15 километров.

Еще ближе к фронту соседний город Мирноград – всего 10 километров до окраин. На этой неделе в Мирнограде объявили эвакуацию детей. При этом многие люди уезжают из города самостоятельно Кроме того, в Мирнограде постепенно прекращают работу магазины, банкоматы, государственные и коммунальные учреждения.

Напомним, что налоговая из Мирнограда переехала в Доброполье.