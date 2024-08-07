У Покровську тимчасово закрили ринок та торговельний центр. Що відомо

З 6 серпня не працюють ринок «Центральний» та торговий центр «Бульвар» у місті Покровськ Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі.

За словами кількох співрозмовників, серед яких і працівники ринку, «Центральний» закрили до кінця тижня через «велику ймовірність небезпеки». І зараз точно невідомо, чи відновить роботу ринок наступного тижня.

У Телеграм-каналі торгового центру «Бульвар» повідомили, що «"Бульвар"» зміниться, але ми працюватимемо». «Новини Донбасу» зв'язалися з представницею ТЦ, але вона не змогла відповісти, коли саме «Бульвар» відновить роботу, пообіцявши, що переадресує питання керівництву.

Також «Новини Донбасу» звернулися за коментарем до міської військової адміністрації Покровська, але там відмовилися дати відповідь оперативно. «НД» напишуть запит до адміністрації.

Загалом, за словами співрозмовників із Покровська, в останні тижні у місті спостерігається напружена обстановка через просування російських військ на цьому напрямку. Багато людей виїжджають із міста до більш безпечних регіонів. Наразі від лінії фронту до околиць Покровська близько 15 кілометрів.

Ще ближче до фронту сусіднє місто Мирноград – лише 10 кілометрів до околиць. Цього тижня у Мирнограді оголосили евакуацію дітей. При цьому багато людей їдуть із міста самостійно. Крім того, у Мирнограді поступово припиняють роботу магазини, банкомати, державні та комунальні установи.

Нагадаємо, що податкова із Мирнограду переїхала в Добропілля.