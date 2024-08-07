ВСУ отбросили оккупантов в Нью-Йорке: армия РФ захватила Сергеевку на Донетчине – DeepState

Ситуация в поселке Нью-Йорк на Донетчине. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в поселке Нью-Йорк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Однако армия РФ захватила село Сергеевка на Донетчине.

Также захватчики продвинулись возле поселка Гродовка, сел Переездное, Водяное, Новоселовка Первая, Тимофеевка, Лисичное, Новожеланное, в поселке Желанное и селе Ивановка в Донецкой области.

Напомним, что 6 августа аналитики DeepState сообщили о том, что оккупанты подняли российский флаг в северо-западной части Нью-Йорка.