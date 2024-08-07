ЗСУ відкинули окупантів у Нью-Йорку: армія РФ захопила Сергіївку на Донеччині – DeepState

Ситуація у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російських окупантів у селищі Нью-Йорк в Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Проте армія РФ захопила село Сергіївка на Донеччині.

Також загарбники просунулися біля селища Гродівка, сіл Переїзне, Водяне, Новоселівка Перша, Тимофіївка, Лисичне, Новожеланне, у селищі Желанне та селі Іванівка в Донецькій області.

Нагадаємо, що 6 серпня аналітики DeepState повідомили про те, що окупанти підняли російський прапор у північно-західній частині Нью-Йорка.