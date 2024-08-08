Россия распространяет фейк о якобы подготовке Украины к сдаче Харьковщины — ЦНС

Российские телеграм-каналы распространяют информацию о якобы подготовке к сдаче оккупантам Харьковской области. Об этом, по словам россиян, говорит якобы решение Минобразования Украины об увольнении 10 тысяч учителей в восточных регионах, в частности в Харьковской области, «где останется только 40-50 школ». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Российская пропаганда также утверждает, что количество детей, обучающихся дистанционно, значительно вырастет.

ЦПД проверил информацию в Харьковской ОВА и пришел к выводу, что распространяемое россиянами сообщение не соответствует действительности.

В Центре пояснили, что на самом деле сейчас идет обсуждение проекта Приказа №850 о получении общего среднего образования в условиях военного положения, которое планируется ввести с 2025-2026 учебного года. «Он предусматривает сокращение сети школ, но с переводом учителей в кадровый резерв с сохранением зарплаты», — говорится в сообщении.

Также планируется уменьшение дистанционного обучения и переход к оффлайн или смешанному формату, вырастет количество дистанционных классов с украинским языком для детей за рубежом, сообщили в ЦПД.

Там подчеркнули, что подобными манипуляциями противник пытается вызвать негативное отношение к государственным органам со стороны украинского общества.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения о том, что единственную детскую больницу в Краматорске Донецкой области собираются превратить в военный госпиталь. Отмечается, что российские пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о якобы решении Министерства здравоохранения Украины превратить единственную детскую больницу в Краматорске в госпиталь для военных.