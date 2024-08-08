Росія розповсюджує фейк про нібито підготовку України до здачі Харківщини — ЦНС

Російські телеграм-канали поширюють інформацію про нібито підготовку до здачі окупантам Харківської області. Про це, за словами росіян, нібито говорить рішення Міносвіти України про звільнення 10 тисяч вчителів у східних регіонах, зокрема в Харківській області, «де залишиться лише 40-50 шкіл». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Російська пропаганда також стверджує, що кількість дітей, які навчаються дистанційно, значно зросте.

ЦПД перевірив інформацію в Харківській ОВА і дійшов висновку, що повідомлення, що поширюється росіянами, не відповідає дійсності.

У Центрі пояснили, що насправді наразі йде обговорення проекту Наказу №850 про здобуття загальної середньої освіти в умовах військового стану, яке планується запровадити з 2025-2026 навчального року. «Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати», — йдеться у повідомленні.

Також планується зменшення дистанційного навчання та перехід до офлайну або змішаного формату, зросте кількість дистанційних класів з українською мовою для дітей за кордоном, повідомили у ЦПД.

Там наголосили, що подібними маніпуляціями противник намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про те, що єдину дитячу лікарню у Краматорську Донецької області збираються перетворити на військовий шпиталь. Зазначається, що російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито рішення Міністерства охорони здоров'я України перетворити єдину дитячу лікарню у Краматорську на госпіталь для військових.