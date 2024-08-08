Украинские войска отступили под Торецком, чтобы избежать окружения — аналитик BILD

Из-за угрозы окружения украинским войскам пришлось отступить под Торецком Донецкой области. Карта BILD

ВСУ отошли от города Торецк в Донецкой области, чтобы не оказаться в окружении российских оккупантов. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Он отмечает, что к юго-западу от Торецка российские войска до последнего времени не могли прорвать укрепления ВСУ, построенные ещё в 2014 году.

ВС РФ обходили их с севера через Зализное и с юга через посёлок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ, который грозил превратиться в котёл. В итоге, чтобы избежать окружения, ВСУ отступили оттуда.

«Российские силы вторжения обошли удерживаемый украинцами центр Нью-Йорка (ранее там проживало 10 тысяч жителей) и продвинулись к его северо-западной окраине. К юго-востоку от города украинские войска отошли со своих укрепленных позиций (с 2014 года), чтобы избежать окружения», — пишет Рёпке.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в поселке Нью-Йорк Донецкой области, однако армия РФ захватила село Сергеевка.