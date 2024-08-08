Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD

Через загрозу оточення українським військам довелося відступити під Торецьком на Донеччині. Карта BILD

ЗСУ відійшли від міста Торецьк на Донеччині, щоб не опинитися в оточенні російських окупантів. Про це повідомив експерт із аналізу відкритих даних німецького видання BILD Юліан Рьопке.

Він зазначає, що на південний захід від Торецька російські війська досі не могли прорвати оборонні споруди ЗСУ, збудовані ще в 2014 році.

ЗС РФ обходили їх із півночі через Залізне та з півдня через селище Нью-Йорк. В результаті в українських позиціях утворився виступ, який загрожував перетворитися на котел. У результаті, щоб уникнути оточення, ЗСУ відступили звідти.

«Російські сили вторгнення обійшли центр Нью-Йорка, що утримується українцями (раніше там проживало 10 тисяч жителів) і просунулися до його північно-західної околиці. На південний схід від міста українські війська відійшли зі своїх укріплених позицій (з 2014 року) щоб уникнути оточення», — пише Рьопке.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України відкинули російських окупантів у селищі Нью-Йорк Донецької області, проте армія РФ захопила село Сергіївка.