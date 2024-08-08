Украинские войска продвинулись и отбили у россиян позиции вблизи Часов Яра – ISW

Ситуация вокруг Часов Яра. Фото: карта ISW

Украинские силы недавно отбили ограниченные позиции вблизи города Часов Яра Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, сделанные в неопределенный день и опубликованные 7 августа, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись через канал «Северский Донец-Донбасс» и восстановили некоторые позиции в лесничестве Ступки-Голубовские 2 к югу от Часов Яра.

Напомним, что 7 августа аналитики DeepState сообщили о том, что Силы обороны Украины отбросили российские войска в поселке Нью-Йорк на Донетчине.