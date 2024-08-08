Українські війська просунулися і відбили у росіян позиції поблизу Часового Яру – ISW

Українські сили нещодавно відбили обмежені позиції поблизу міста Часів Яру Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.
Геолокаційні кадри, зроблені в невизначений день і опубліковані 7 серпня, показують, що ЗСУ незначно просунулися через канал «Сіверський Донець-Донбас» і відновили деякі позиції в лісництві Ступки-Голубовські 2 на південь від Часового Яру.
Нагадаємо, що 7 серпня аналітики DeepState повідомили про те, що Сили оборони України відкинули російські війська у селищі Нью-Йорк на Донеччині.
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