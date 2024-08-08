С начала недели спасатели вывезли 39 людей из Покровского района, из них — 11 детей

В Донецкой области проходит эвакуация. Фото: скриншот

В Донецкой области местные власти объявили о принудительной эвакуации детей. Известно, что с 5 августа из Покровского района Донецкой области спасатели эвакуировали 11 детей и 11 маломобильных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«С начала недели спасатели эвакуационной группы «Феникс» и сотрудники ГСЧС Украины эвакуировали из зоны активных боевых действий 39 жителей Покровского района, из них 11 детей и 11 маломобильных лиц», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что также спасатели эвакуировали 5 человек из Торецкой громады.



Кроме этого, во время посадки в эвакуационный транспорт и в пунктах сбора Покровского района спасатели оказали помощь 198 лицам, среди них — 25 детей и 19 маломобильных лиц.





Ранее мы писали, что продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области. Выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты — шлемов и бронежилетов.