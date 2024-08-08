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С начала недели спасатели вывезли 39 людей из Покровского района, из них — 11 детей

08 августа 2024, 15:42

С начала недели спасатели вывезли 39 людей из Покровского района, из них — 11 детей

В Донецкой области проходит эвакуация. Фото: скриншот В Донецкой области проходит эвакуация. Фото: скриншот

В Донецкой области местные власти объявили о принудительной эвакуации детей. Известно, что с 5 августа из Покровского района Донецкой области спасатели эвакуировали 11 детей и 11 маломобильных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«С начала недели спасатели эвакуационной группы «Феникс» и сотрудники ГСЧС Украины эвакуировали из зоны активных боевых действий 39 жителей Покровского района, из них 11 детей и 11 маломобильных лиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также спасатели эвакуировали 5 человек из Торецкой громады.

Кроме этого, во время посадки в эвакуационный транспорт и в пунктах сбора Покровского района спасатели оказали помощь 198 лицам, среди них — 25 детей и 19 маломобильных лиц.



Ранее мы писали, что продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области. Выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты — шлемов и бронежилетов. 

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