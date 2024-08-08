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З початку тижня рятувальники вивезли 39 людей з Покровського району, з них — 11 дітей

08 серпня 2024, 15:42

З початку тижня рятувальники вивезли 39 людей з Покровського району, з них — 11 дітей

На Донеччині відбувається евакуація. Фото: скриншот На Донеччині відбувається евакуація. Фото: скриншот

На Донеччині місцева влада оголосила про примусову евакуацію дітей. Відомо, що з 5 серпня з Покровського району Донецької області рятувальники евакуювали 11 дітей та 11 маломобільних осіб. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«З початку тижня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» та співробітники ДСНС України евакуювали із зони активних бойових дій 39 мешканців Покровського району, з них 11 дітей та 11 маломобільних осіб», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що також рятувальники евакуювали 5 людей з Торецької громади.

Окрім цього, під час посадки в евакуаційний транспорт та у пунктах збору Покровського району рятувальники надали допомогу 198 особам, серед них — 25 дітей та 19 маломобільних осіб.



Раніше ми писали, що триваєевакуація дітей із 28 населених пунктів Донецької області. Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті із забезпеченням спеціального захисту – шоломів та бронежилетів.

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