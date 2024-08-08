Силы обороны Украины фактически взяли под контроль город Суджа Курской области, сообщают Z-каналы

ВСУ фактически взяли под контроль город Суджа Курской области. В их постах только разнятся оценки того, захвачен районный центр полностью или нет. Об этом сообщают российские Z-блогеры и военкоры



Юрий Подоляка пишет, что российская армия отошла из города Суджа за реку, «а противник удерживает то, что критически для него важно».



«Рыбарь» сообщает, что Суджа «практически под полным контролем ВСУ».



«Продолжаются бои в районе Суджи. Из-за малого количества информации говорить наверняка, что районный центр перешел под контроль ВСУ нельзя, но ЛБС, судя по всему, проходит через него. Активно работают группы ДРГ противника, создавая эффект присутствия», — пишет автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов.

«Суджу занял противник. Уже становится понятно, что их главной целью является Курская АЭС. Сейчас противник маневрирует с тяжелой техникой в сторону Рыльска», — считает автор канала «Тринадцатый» Егор Гузенко.



Военкор Юрий Котенок пишет, что на участке боевых действий в районе Суджи украинские силы активно применяют против подразделений ВС РФ бронетехнику, которую завели минувшей ночью в зону прорыва.



«Видно, что ВСУ провели серьезную подготовку, поэтому работают системно и осторожно. Стороны стягивают резервы. Битва в курском приграничье превращается в крупномасштабное сражение», — подчеркнул автор телеграм-канала «Свидетели Байрактара» Александр Харченко.



6 августа в РФ власти сообщили, что ВСУ прорвали границу Курской области. Кроме того, в сети появилась информация, что украинские военные взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.



Также батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.