Сили оборони України фактично взяли під контроль місто Суджа Курської області, повідомляють Z-канали

ЗСУ фактично взяли під контроль місто Суджа Курської області. У їхніх дописах лише різняться оцінки того, захоплений районний центр повністю чи ні. Про це повідомляють російські Z-блогери та «воєнкори».



Юрій Подоляка пише, що російська армія відійшла з міста Суджа за річку, а противник утримує те, що критично для нього важливо.



«Рибар» повідомляє, що Суджа «практично під повним контролем ЗСУ».



«Продовжуються бої в районі Суджі. Через малу кількість інформації говорити напевно, що районний центр перейшов під контроль ЗСУ не можна, але ЛБС, зважаючи на все, проходить через нього. Активно працюють групи ДРГ супротивника, створюючи ефект присутності», — пише автор телеграм-каналу WarGonzo Семен Пегов.

«Суджу зайняв супротивник. Вже стає зрозумілим, що їх головною метою є Курська АЕС. Наразі противник маневрує з важкою технікою у бік Рильська», — вважає автор каналу «Тринадцятий» Єгор Гузенко.



Військор Юрій Котенок пише, що на ділянці бойових дій у районі Суджі українські сили активно застосовують проти підрозділів ЗС РФ бронетехніку, яку завели минулої ночі до зони прориву.



«Видно, що ЗСУ провели серйозну підготовку, тому працюють системно та обережно. Сторони стягують резерви. Битва в курскому прикордонні перетворюється на великомасштабну битву», — наголосив автор телеграм-каналу «Свідки Байрактара» Олександр Харченко.



6 серпня в РФ влада повідомила, що ЗСУ прорвала кордон Курської області. Крім того, у мережі з'явилася інформація, що українські військові взяли під свій контроль низку населених пунктів.



Також батальйон Нахтігаль 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП Суджа в Курській області РФ.